Muere atragantado en un concurso de comer donuts

En Norteamérica son muy recurrentes los concursos sobre comer gran cantidad de cómida en tiempo límitado. Estos torneos los gana el que más engulle en menor tiempo. Sobre el tipo de alimento que comen los concursantes, existen competiciones de todo tipo: pasteles, carne, hamburguesas, perritos...

Travis Malouff tenía 42 años y era uno de los participantes en un concurso de comer donuts. La competición la organizaba Voodoo Donughts, en Denver, y el premio era un pastel gratis y aparecer en un cartel en el que se rendía honor al ganador del concurso.

Cuando faltaban unos segundos para el final del torneo, el hombre cogió un donut, el más pequeño según contó una de las camareras testigo de los hechos, lo partió por la mitad y se lo metió en la boca. Malouff se asfixió a causa del bollo y los nervios.

Para desgracia suya, Malouff no llegó a escuchar esa bocina que anunciaba el final del concurso. Cuenta la camarera que el fallecido se volvió hacia ella y tenía la cara azul por no poder respirar. Poco se pudo hacer por salvarle la vida, el hombre murió asfixiado. Después de eso, el concurso fue suspendido y no hubo vencedor, tan solo un perdedor.