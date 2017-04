Khloe Kardashian confiesa entre lágrimas a Caitlyn Jenner lo que sintió ante su cambio de sexo

Tras los pequeños bajones de audiencia que han vivido en los últimos años, en los que se ha especulado incluso con el cese definitivo de la emisión del mismo, el reality del clan Kardashians parece haberse 'puesto las pilas' en cuanto a generar nuevo contenido gracias a la mano maestra de Kris Jenner, matriarca del clan, y a la más interesada de sus hijas en mantener los datos altos, Khloe. Y es que esta última ha 'descubierto' (o más bien se lo han chivado) que lo que los espectadores quieren y necesitan para volver a engancharse al reality es drama.

Por ello la joven Kardashian ha decidido mostrarse más humana que nunca durante los últimos programas, generando así unos datos que, si no son como los de sus momentos gloriosos, parece que salvan al reality de la quema. La semana pasada sorprendió a Estados Unidos hablando abiertamente de su relación con Kylie Jenner, su hermanastra, y admitiendo que se basaba casi exclusivamente en la competición entre ambas. Afirmó haberse sentido muy estresada por ello y al público le encantó.

Ahora Khloe repite desnudo emocional y se enfrenta a un tema que ha sido tabú para la familia. El de la transformación de Bruce Jenner a Caitlyn. El programa se emitirá el próximo 9 de abril pero lo poco que muestra el avance ha servido para enganchar a millones de espectadores a las redes sociales, donde claman que no pueden esperar más para verlo. ¿Supondrá la vuelta de los récords de audiencia?

Con respecto al avance, en el mismo Caitlyn Jenner expresa que se ha sentido abandonada tras el cambio de sexo, y que ya no se ve como parte de la familia, que la han echado discretamente a un lado. Khloe por su parte trata de hacerle ver que no, y que ella no piensa que hiciese nada malo pero que «debe entender que para ella fue como perder a su segundo padre Bruce». El drama está servido.