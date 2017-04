Harry Styles busca un amor verdadero despues de experiencias «erróneas»

Hace unos días, Harry Styles concedió probablemente su entrevista más íntima y personal en una emisora de radio británica. Lo hizo con Nick Grimshaw, un viejo conocido del cantante y de One Direction. Durante su charla, el periodista preguntó al intérprete sobre el amor y sus relaciones amorosas, Styles reconoció que lleva un tiempo «a dos velas».

El cantante ha tenido varias relaciones que han trascendido en los medios de comunicación, como Taylor Swift hace algunos años y la última con Kendall Jenner. Sin embargo, confesó que lleva mucho tiempo sin quedar con una chica porque ha estado muy ocupado con el trabajo; no obstante, no cierra las puertas al amor en el futuro.

Harry Styles explicó que ha tenido algunas experiencias «extrañas e incorrectas» con algunas de sus citas. Al parecer, el cantante habría probado eso de las citas a ciegas, algo que no parece que quiera volver a repetir, «creo que es mejor saber algo de la persona con la que vas a quedar, tener una concepción previa».

SIGN.OF.THE.TIMES // 7.APRIL.17 // Una publicación compartida de @harrystyles el 31 de Mar de 2017 a la(s) 5:02 PDT

Sobre la búsqueda del amor, el cantante parece ser todo un romántico que todavía cree en las almas gemelas. No obstante, para las que quieran echar la solicitud al corazón de Harry Styles, deben saber que hasta que no lance su nuevo trabajo musical, no se centrará en otra cosa.