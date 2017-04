Uno de los terrores más ancestrales y comprensibles del ser humano es que lo entierren vivo. De repente, te da un tipo de soponcio radical que paraliza todos los músculos de tu cuerpo y te impide hablar e incluso parpadear... Entonces, tus seres queridos (apenadísimos pero implacables) te dan por muerto. Y asistes a tu propio velatorio inmóvil, desesperado y mudo aunque por dentro estés soltando un grito más desgarrador que el del cuadro de Edvard Munch. Algo así temo que hayamos estado haciendo con el matrimonio de Bustamante y Paula Echevarría. No sé si a la hora de publicarse estas líneas la pareja habrá emitido ya un comunicado oficial confirmando su ruptura. Pero, desde luego, a la hora de escribirlas ninguno de los dos se había pronunciado al respecto y, sin embargo, todas las revistas, portales y programas del corazón de este país daban su relación por muerta y prácticamente enterrada. Y esto a pesar de que una de las partes (Paula Echevarría) ha dejado entrever que el presunto cadáver todavía goza de cierta salud... «David me quiere muchísimo a mí y yo le quiero muchísimo a él», soltó ayer ante la prensa.

¿Y si la pareja hubiera entrado en una catatonia extrema pero no del todo irrecuperable? «Pinchadme y aseguraos de que he muerto de verdad», dejó dicho Manolo Escobar. Me pregunto si los doctores que tiene la 'iglesia' del corazón a este matrimonio lo habrán pinchado lo suficiente, le habrán tomado el pulso, habrán comprobado su muerte cerebral de una forma tan incontestable como para confirmar la defunción antes incluso de que sus propios protagonistas la certifiquen. «De mi separación me enteré por la prensa», podrá decir algún día Busta al estilo de Felipe González con el 'caso GAL'. No sé, pero si para una persona (por muy desahuciada que esté) mientras hay vida hay esperanza, me gustaría pensar que para una pareja, mientras no haya un comunicado oficial de separación, hay esperanza... Pero seguramente me equivoco. Igual que hoy al ojear la portada del 'Diez Minutos' y ver a Isabel Preysler y Vargas Llosa descansando sobre un pretil, apoyados ambos en sendos paraguas, en lugar de 'Preluna de miel en Perú', he leído 'Reúma de miel en Perú'... Y me he quedado tan ancha.