«S. G. T.», esas tres letras han provocado que aumente el calentamiento global en el planeta. El culpable de todo, Zayn Malik, que ha hecho que sus fans se pasen horas dando vueltas a la cabeza, tratando de adivinar qué significarán. Por suerte, el cantante tiene alguna seguidora inteligente que no ha tardado en dar con la solución.

'Still got time' es el título del último tema que el solista lanzó a finales del mes pasado. Que se tatuara las iniciales de esas tres palabras no debe ser una coincidencia, la canción debe ser importante para él. ¿Y la fecha? Quizás a Zayn Malik le interesa recordar el día que se hizo ese tatuaje tan elemental en su carrera musical.

Pues mientras algunas seguidoras siguen intrigadas con el significado de esas letras, pues no creen que la solución sea tan sencilla, el planeta sigue en peligro ambiental con tanto calentamiento de cabeza. «Sadly Getting Tattooed» (Tristemente me hice otro tatuaje) ha sugerido alguna en Instagram, como una de las opciones más improbables pero a la que -hay que reconocerlo- le habrá costado llegar.

A las que les trae sin cuidado el significado de esas letras, les ha importado más seguir adulando a Zayn Malik y lanzándole piropos. «Increíble», «maravilloso», le han dicho sobre esas tres letras sin mayor ornamento ni arte gráfica. En fin, cosas del fanatismo.