Paula Echevarría abandona un acto entre lágrimas al hablar de David Bustamente

Con el corazón en el puño, un nudo en la garganta y el estómago revuelto, así se quedó Paula Echevarría ayer durante la presentación de una nueva fragancia que lleva su nombre. Se trataba de su primera aparación pública tras los rumores de separación. La actriz acudió al acto promocional con una sonrisa en la cara pero con pocas ganas de hablar sobre su matrimonio con David Bustamante. El tema fue difícil de evitar, el rumor de su divorcio es casi un hecho contrastado y se esperaba que ella confirmara la noticia.

Todo iba bien para Paula Echevarría, que supo mantener el tipo, hasta que comenzó a hablar de David Bustamante. «No sé de dónde han salido tantas cosas», confesaba la actriz, «he tenido que escuchar que me relacionan con mi maquillador. No me veréis en fotos con otros hombres y, por favor, hay una niña pequeña de por medio, os pido respeto». Fue en ese momento que el tono de la conversación se empezó a resquebrajar y el rostro de la actriz se desencajaba.

Una periodista, que según han indicado la sigue muy fielmente cada día, la invitó a dejar la entrevista y abandonar la sala. Paula Echevarría se volvió y abandonó junto a su maquillador el lugar, emocionada y desbordada con la situación que estaba viviendo. Así lo han contado esta mañana en 'El programa de Ana Rosa'.

Antes de marcharse y de que el acto acabara, Paula Echevarría, que ni confirmó ni desmintió los rumores de su separación, quiso dejar claro que «David y yo nos queremos muchísimo». Según explicó, «pasan cosas en mi casa, como en todas, si algún día pasa algo, lo sabréis», dejando expuesta la teoría de una evidente crisis de pareja. De ahí al divorcio hay un largo recorrido que muchos aseguran que Bustamante y Echevarría ya han hecho, «su situación llegó al límite», dijo Antonio Rossi, quien dio la exclusiva de la noticia.