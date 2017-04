Kylie Jenner provoca un enfrentamiento familiar por su relación con Tyga

La relación que mantienen Kylie Jenner y Tyga es tema de debate en su familia. Tantas idas y venidas, mudanzas y traslados, no pasan desapercibidos para la madre y las hermanas de la benjamina de la familia. Como es obvio, todo esto está teniendo consecuencias en el estado de ánimo de la modelo y sus hermanas empiezan a enfrentarse por esa razón.

¿Cómo podría estar Kylie Jenner más feliz? Este tema el punto de inflexión que ha provocado una guerra civil en la mansión Kardashian - Jenner. Por un lado están Kim Kardashian y Kris Jenner, las más adultas y, como debiera ser, más sabias en esto de las artes amatorias. Ellas creen que lo mejor es que la más pequeña de la familia se aleje de una vez por todas del rapero. Piensan que es hora de que busque nuevas cosas, respire nuevos aires.

En el lado opuesto están Kourtney Kardashian y Khloe Kardashian, que creen que Kylie debería luchar por su relación con Tyga. Para ellas, el amor lo puede todo y merece la pena que la joven luche si su chico lo vale. Estas dos habrían cogido cariño al rapero después de dos años de relación y la ruptura les afectaría personalmente también a ellas.

Según afirmó una fuente a HollywoodLife, las diferencias de opinión no son cosa ligera en la familia. «Es un drama muy serio», asegura alguien cercano a las Kardashian. Kendall Jenner es la única que se ha desmarcado de esta guerra de hermanas. De momento no ha llegado la sangre al río, pero no se descarta que en el reality se vea algún enfrentamiento por este tema.