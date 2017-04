Harry Styles se lleva al límite para promocionar su carrera musical

La cuenta atrás para el gran lanzamiento musical de Harry Styles ha comenzado y él mismo parece estar nervioso con la llegada del día. No usaba sus redes desde hacía meses y, de repente, ha vuelto la actividad a Twitter e Instagram. Debe ser que el cantante de One Direction está poniendo todas sus armas para lograr el éxito de su primer trabajo en solitario, del que ya sabemos el título, 'Sign On The Time'.

Estos días, Harry Styles ha estado grabando el vídeo musical de este nuevo tema. Para ello no ha escatimado en riesgo, lo está dando todo el cantante. Y si hay que colgarse de un helicóptero, pues se cuelga. Así se ha podido ver al intérprete en un lago de la zona de Escocia: colgando, como araña de su fina tela.

Con eso de haber tenido vivencias bélicas en el rodaje de 'Dunkirk', el cantante ha debido verse capacitado para grabar escenas límites, y sin doble. Además de helicópteros, para filmar el vídeoclip se precisó de un camión grúa y personal especializado. Atención todos porque 'Sign on the Times' promete ser toda una superproducción.

El próximo 7 de abril, las fans de Harry Styles conocerán esa nueva canción, que curiosamente no se ha filtrado todavía, todo un éxito hoy día. El de One Direction cruza los dedos mientras Zayn Malik le mira con recelo. El fugado de la banda ve una gran amenaza en la carrera en solitario de su ex compañero. No obstante, hace poco reconoció en una entrevista que Styles era «un tío genial».