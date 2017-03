Darío, de 'First Dates', se convierte en el guía turístico murciano de Ana

El 'chico de los limones'. Así pasó a ser conocido Darío Saorín, de Archena, debido a una malograda respuesta en el programa 'First Dates' a la pregunta de su cita: «¿Y en Murcia, qué hay?». El joven reconoció a 'La Verdad' que no solo había hablado del popular cítrico murciano, también había citado las costas, las sierras, las fiestas y algunos de los monumentos más importantes de la Región de Murcia. Ahora, por si no había quedado claro que el joven tiene amplios conocimientos de su tierra, lo ha contado todo en un vídeo.

Saorín hace gala en Twitter de su vasta sabiduría de la Comunidad Autónoma y de su buen humor. Citando directamente a Ana, su cita en 'First Dates', la invita a venir a Murcia y a «enamorarse» de la Región con el 'hashtag' #EnamórateDeMurcia. El joven no ha olvidado ningún detalle en el que podría ser un vídeo promocional de la Comunidad, pero que él reconoce haberlo hecho «con ayuda de unos amigos» y por «iniciativa propia».

Desde Cieza, donde muestra sus melocotoneros en flor; hasta Cartagena, con el Anfiteatro Romano de fondo y la playa de Calblanque; Darío Saorín no se deja casi ningún rincón de Murcia por tocar: Caravaca, San Pedro del Pinatar, Murcia o el Balneario de Archena. El maestro, con su palo 'selfie' y la lección bien aprendida, habla del Año Jubilar, desde el Santuario de la Vera Cruz; de las influencias artísticas en la Región, en la Plaza de Belluga; y de la gastronomía, sentado en una terraza de la Plaza de las Flores. Toda una guía turística para que el que no conozca Murcia «se enamore» de ella.

La viralidad con la que se difundió su criticada respuesta en 'First Dates' provocó que Darío Saorín reaccionase aclarando que sí sabía mucho de Murcia. Por si alguien se lo perdió, ahora afirma que «lo de los limones no podía quedar así».