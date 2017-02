Marta García, la presentadora de 7TV, asiste a ‘Chester Survive’: «Lo que más me preocupó de la quimioterapia fue el pelo»

Marta García González, la periodista de 7TV de la Región de Murcia, ha vuelto a plantar cara al cáncer en ‘Chester Survive’, programa de Risto Mejide este domingo, 19 de febrero. Aplaudiendo al público y con una sonrisa de lado a lado entró al plató de Cuatro. «Ellos son una parte importante de todo esto», expresó al presentador, quien no dudó en recordar cómo Pedro Piqueras, abrió su informativo de Telecinco mostrando al país entero como esta profesional se enfrentó a su primer día de trabajo mostrando las consecuencias de la quimioterapia. Gracias a su actitud y valentía fue noticia durante varios días y a día de hoy sigue siendo todo un ejemplo a seguir.

Se enteró de que tenía cáncer en pleno trabajo cuando estaba comiendo en la cafetería de la televisión con sus compañeros. Su ginecólogo, tras insistir varias veces en quedar con ella, se vio obligado a comunicarle la noticia por teléfono. «Me quedé en 'shock' y me fui 10 minutos a las escaleras a pensar», confesó Marta a Risto, quien relató, que ese día se marchó a casa sin despedirse. Estuvo trabajando un mes, y la volvieron a llamar para decirle que tenía que ingresar en el hospital. Justo en el momento en el que le dijeron que tenía que enfrentarse a un tratamiento de quimioterapia es cuando se dio cuenta de que estaba enferma.

A la pregunta de Mejide sober qué fue lo que más le preocupó, García respondió: «Es muy superficial, pero lo que más me preocupó de la quimioterapia fue el pelo». La joven reaccionó pensando en su cabello y lo primero que le preguntó al oncólogo fue que si se le iba a caer. «En vez de decir si me va a doler, qué posibilidad de recaída, si hay algún órgano afectado o incluso voy a poder tener hijos en un futuro porque no tengo… Preguntas muchísimo más importantes… Y lo que dije fue que si se me iba a caer el pelo», admitió. Sin embargo, antes de perder el cabello completamente, ya sacó las agallas y se cortó el pelo completamente y no dudo en grabar ese momento para recordarlo siempre. Y en el programa de Risto Mejide, los espectadores, también pudieron ver ese instante.

Marta García cortándose el pelo antes de la quimioterapia / Captura: Cuatro

Encontró el amor

Dicen que cuando una puerta se cierra se abre un ventanal y Marta García lo sabe muy bien. Cuando estaba en plena lucha por superar su enfermedad y había perdido completamente el cabello encontró el amor. Antes de la lucha había coincidido con el que fue su profesor en la Universidad y ahora es su pareja en un par de eventos y tras la primera sesión de quimioterapia decidió enviarle un mensaje para ver cómo estaba y contarle lo que pasó. Él estaba en Galicia, pero le prometió que a la vuelta iría a verla, y así fue. «Vino a verme, empezamos a quedar, un par de paseos, y así surgió», dijo la presentadora de informativos de 7TV. En ese período tenía como 6 o 7 pelucas y cuando iba a conocer a la hija de su chico tenía que dejarse la definitiva para que ella le viera siempre con la misma, hasta que decidió plantarle cara al cáncer y mostrarse al mundo entero como ella es.

Ya ha superado la enfermedad, aunque sabe que no será fácil tener que dar noticias tristes sobre el cáncer, como la que tuvo que contar hace poco en los informativos con la muerte de Bimba Bosé. La periodista le contó a Risto que la cantante fue un ejemplo para ella, porque siempre estaba feliz y positiva aunque estuviera pasando por un mal momento y no se esperaba para nada este triste desenlace.

«Hay batallas que se ganan. Y es importante contarlas. Por todos los que luchan», tuiteó Marta antes de que arrancará el programa.