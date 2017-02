El testamento gráfico de Lucía

«Hoy ha sido un día de mierda, estoy mal. Solo lloraré hasta dormirme». Es una de las frases que escribía Lucía en su diario y que ahora han sido publicadas en Interviú. La joven se quitó la vida el pasado 10 de enero, presuntamente por un caso de acoso escolar en el instituto. Aunque el director del centro asegura que no vio señales de ese hostigamiento hacia la joven, su cuaderno personal dice lo contrario.

Lucía dibujó un cómic que relata la historia de una niña que es feliz al principio. Después, el humor de la protagonista va cambiando, está más triste, y su dibujo es más pequeño mientras que el de los monstruos que la acosan se hace más grande. Finalmente, la chica se quita la vida en el relato arrojándose por una ventana.

El subdirector de la publicación, Luis Rendules, ha dado su particular percepción del significado de esos dibujos: «Es casi un testamento gráfico, es cómo ella se va acomplejando, no quiere comer, pesa 64 kilos, se siente mal, la siguen insultando, los monstruos -los acosadores- son cada vez más grandes y ella es cada vez más chiquitita. El dibujo es casi un pequeño monigote y en la última línea esa niña se tira al vacío».

En el diario personal de Lucía, además de ese cómic, también se descubren sentimientos de la joven plasmados en texto: «Al salir al recreo me he vuelto a quedar sola», y «en la hora de 'mates', en clase, me han entrado ganas de llorar, se me caían las lágrimas pero nadie se dio cuenta, como siempre. A veces quisiera encerrarme en una bola y no salir nunca».

Interviú también publica la supuesta nota de despedida que la niña de 13 años habría escrito el día que se quitó la vida: «Os habéis librado de mí. Feliz Navidad». En la nota había también un dibujo de un ataúd y el texto 'soon' (pronto) apuntando hacia él. Se apunta a varios jóvenes, todos menores de edad, como presuntos acosadores de Lucía. Mientras, la Policía Nacional sigue investigando el caso.