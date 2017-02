Unos médicos reviven a un bebé tras un bombardeo en Aleppo

Estás imágenes fueron tomadas en julio pero no dejan de estar de actualidad aun seis meses después. Tras un bombardeo en la ciudad de Aleppo, una mujer embarazada resultó gravemente herida. En avanzado estado de gestación, los médicos deciden practicarle una cesárea, la vida del bebé corría peligro.

Cuando sacan al pequeño del vientre de la madre, su cuerpo está completamente pálido, el bebé no respiraba. «¿Funciona su corazón?», pregunta uno de los enfermeros; «no, lo siento», contesta el médico. Tras unos minutos muy intensos tratando obrar el milagro, se consigue. Después de despejar sus vías y dar unos golpes y masajes en su pecho, el pequeño abre los ojos y arranca a llorar.

El vídeo no deja de sorprender en la red y conmueve a todo el mundo. Es el despertar de un bebé, pero no hay que olvidar desde donde vienen esas imágenes. En Aleppo siguen muriendo niños por los continuos ataques y bombardeos. Seguramente no será la primera vez que este recién nacido tenga que luchar por su vida.