«¿Qué hay en Murcia?», murcianos orgullosos contestan a una concursante de 'First Dates'

Ana, de Málaga, y Darío, de Murcia, tuvieron una cita 'a ciegas' el pasado viernes en 'First Dates', en Cuatro. La distancia era una de las mayores pegas que ambos encontraron para entablar una relación sentimental. Aunque él explicó a su acompañante que sí había viajado en alguna ocasión al sur, la malagueña confesó que nunca había estado en Murcia. «¿Qué hay en Murcia?», le preguntó, pero Darío solo supo contestarle que limones. En las redes sociales no tardaron en hacer una guía turístico-histórica para la andaluza.

Una carta que ya lleva algún tiempo recorriendo Facebook relata todos los atributos por los que Murcia es conocida. Sus monumentos más emblemáticos, sus comidas tradicionales, anécdotas históricas o varios datos objetivos que hacen grande a la Región son algunas de las características que se extraen de este texto que inunda la red social estos días, tras el desconocimiento de Ana en 'First Dates'.

«Copia y pega» pidió su autor, al que es complicado identificar. Esto es lo que reza el 'post' que más orgullo murciano irradia en la red.

«Sí Ana, Murcia existe. Y para gente tan cateta y sin sentido como tú; te voy a contar unas pequeñas cosas que tenemos en esta mi bella ciudad:

Hay personas allende las fronteras de la Región de Murcia, que preguntan, con un poco cara de asquito: ¿Y EN MURCIA QUÉ HAY?...bien, voy a tratar de responderles lo más brevemente posible. La Región de Murcia es uniprovincial, eso significa que somos una región con una sola provincia. Esta Región tiene aproximadamente un millón y medio de personas que se llaman murcianos. La capital es la ciudad de Murcia, con aprox. 440.000 habitantes y es por tanto, la séptima ciudad de España por delante de BILBAO. Tiene una universidad pública con más de 30.000 alumnos, una catedral que es pasmo del barroco y un museo dedicado a Francisco Salzillo, el más grande escultor español del siglo XVIII. La Región de Murcia tiene otra gran ciudad que se llama Cartagena, que es trimilenaria, eso significa que tiene 3.000 años de antigüedad. Fue la capital del Imperio Cartaginés en la Península, por tanto, la ciudad más importante de la época. De ella partió Anibal con sus elefantes para enfrentarse a Roma en las mismas puertas de Roma; repito, ANÍBAL SALIÓ CON SUS ELEFANTES DESDE CARTAGENA, en la Región de Murcia y no desde Madrid o Barcelona (sobre todo, porque no existían). La Región de Murcia tiene 260 km de costa, con dos mares, el mar Mediterráneo y el Mar Menor, QUE ES LA LAGUNA DE AGUA SALADA MÁS GRANDE DE EUROPA. En la Región de Murcia hay espacios naturales con numerosas cuevas llenas de arte rupestre levantino, que son PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. Tenemos TRES vinos con denominación de origen: Jumilla, Yecla y Bullas y el único arroz con denominación de origen de España, EL ARROZ BOMBA DE CALASPARRA (Murcia). En vuestra mesa es posible que haya unos excelsos y olorosos limones, probablemente sean de la Región de Murcia, ya que es la PRIMERA PRODUCTORA de limones de Europa. Probablemente hayáis comido productos de una marca llamada El Pozo, pues bien, El Pozo es la factoría de productos cárnicos MÁS GRANDE DE EUROPA y está ubicada en Alhama de MURCIA. Probablemente, vosotros que sois gente de mundo, habéis comido un delicioso atún rojo en alguno de los mejores restaurantes japones de España o de Japón, pues bien, es probable que ese atún haya salido de las piscifactorías de las costas de la Región de Murcia, que son las mayores productoras en cantidad y calidad, de este pescado en EUROPA. Probablemente, si habéis bebido algún vino de Rioja estupendo o brindado con un cava notable (como Jaume Serra) no sepáis que pertenecen a la empresa García Carrión, de MURCIA, la MAYOR PRODUCTORA DE VINOS de ESPAÑA . Una marca de patatas y aperitivos llamada ACHO que tiene las mejores patatas del mundo. Probablemente, vosotros que habéis viajado mucho, no sepáis que gran parte del fuselaje del avión Airbús A-320 en el que lo hacéis, está fabricado por la empresa Torres, de Fuente Álamo, MURCIA. Probablemente no sepáis que el gasoil o la gasolina que usáis para vuestros coches sale de la refinería de petróleo de Escombreras, CARTAGENA (MURCIA).....pero no pasa nada si no lo sabéis; si venís, os contaremos y os enseñaremos más, así somos los murcianos, discretos, sin hacer ruido y siempre con los brazos abiertos para recibiros.»