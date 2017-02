Messi compró la casa de sus vecinos «porque eran muy ruidosos»

Lionel Messi y su familia residen en el barrio Las Heras, en Castelldefels, un barrio rico cerca de Barcelona, porque así puede disfrutar de una tranquilidad que le sería más que imposible lograr si viviese en el centro de la ciudad. Sin embargo, según una entrevista concedida por su compañero Rakitic a la publicación croata 'Novi List', sus deseos de tranquilidad se vieron truncados por sus antiguos vecinos de la casa contigua: «Con los vecinos no he tenido ningún problema. No como Messi. Tuvo que comprarle su casa a los vecinos porque eran ruidosos y así poder estar solo».

Messi vive con su mujer Antonella Roccuzzo, a quien conoció cuando tenían menos de diez años, y sus dos hijos: Thiago, que ya ha cumplido cuatro, y Mateo, de uno. Tanto Leo como Antonella mantienen un bajo perfil ante la prensa en lo relativo a sus asuntos familiares y personales. De hecho ella no ha concedido jamás una entrevista.