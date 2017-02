'Feminazi: The Triggering', el polémico videojuego que satiriza el feminismo

Si la polémica vende, y mucho, aquella que implica la discriminación de géneros está ahora mismo en lo más candente en cuanto a generar impresiones en la red se refiere. Basta un simple vistazo a redes sociales como Twitter para comprobarlo. Un usuario aleatorio con un número de seguidores dentro de la media puede lanzar afirmaciones políticamente incorrectas a diestra y siniestra buscando generar polémica y recibir algo de atención que es muy posible que consiga el efecto contrario. Sin embargo si dichas afirmaciones se sustentan sobre una base que englobe palabras como “feminismo”, es probable que consiga el efecto que buscaba, o incluso lo encuentre multiplicado exponencialmente.

El equipo encargado de desarrollar 'Feminazi: The Triggering', Hyperborean Games, asegura que crear polémica no es lo que buscaban en absoluto, pero basta leer la sinopsis que elaboraron en Kickstarter para deducir lo evidente: «El juego pone de manifiesto algunos comportamiento extremadamente raros y acciones sin sentido de los miembros de la Tercera Ola de Feminismo». Además durante el juego la forma de perder una partida, osea morir, es que la llamada 'barra de tolerancia' se llene. Curiosa forma de no buscar la polémica, sin duda.

El estudio, formado por cuatro amigos, ya había desarrollado un videojuego anterior, llamado 'Nihilistic Simulator', en el que nuestra misión es manejar a un señor con bigote mientras intenta suicidarse. Con la misma estética basada en el movimiento 'Back to Basics', durante la partida iríamos conociendo a personajes como Schopenhauer (este en concreto nos introduce en la teoría del péndulo entre el dolor y el hastío que es la vida).