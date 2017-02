Un violador y su víctima se suben al mismo escenario para dar una charla en 'TED'

Su nombre es Thordis Elva y cuando tenía 16 años conoció a Tom Stranger, con el que entabló una relación. Todo ocurrió en Irlanda, donde Tom había acudido como estudiante de intercambio desde su Australia natal. Su relación continuó durante meses hasta que llegó el baile. Tras este hubo una fiesta en casa de algún estudiante en la que bebieron y ella se emborrachó por primera vez. Mucho. Tanto que quedó al borde de perder el conocimiento. Tom entonces la cogió en brazos y subió las escaleras al dormitorio. La llevó a la cama.

«Era como en un cuento de hadas», narra ella, «sus fuertes brazos rodeándome. Dejándome con delicadeza en la seguridad de aquella cama». Y entonces «empezó a quitarme la ropa mientras se me ponía encima. De repente mi cabeza se despejó totalmente pero mi cuerpo seguía débil y borracho, me era imposible moverme. El dolor me cegaba. Sentía que me estaba partiendo en dos desde dentro».

«En un intento de no perder la cordura ni la consciencia me concentré en el reloj de la mesita de noche, contando los segundos uno a uno», prosigue Thordis el relato de aquella noche. «Desde aquel suceso sé que dos horas tienen exactamente 7.200 segundos». Tom baja la cabeza antes de intervenir y reconoce: «Son muchos segundos». Admite que en su cabeza todo fue más rápido.

Él nunca lo consideró violación. Lo veía como simplemente su primera experiencia sexual, siendo adolescente y estando borracho, nada demasiado bizarro. «Quiero decir que yo sabía que lo que había hecho estaba muy mal, horriblemente mal» argumenta en la charla, «pero a un nivel consciente intentaba verlo con todas mis fuerzas como simplemente sexo. No pude. La culpa me provocaba unos dolores en la espina dorsal que me atenazaban a la cama por la noche».

Nueve años después, Thordis le envió un mensaje. Quería que escribiesen un libro juntos. Los increíbles parecidos de su historia tras el incidente sorprendieron a ambos. El mismo sentimiento de culpa, los mismos terrores nocturnos, las mismas visitas a consultas psiquiátricas casi idénticas y hasta los mismos medicamentos en las mismas dosis. «Encontré mi historia» dice Thordis, «la de que hay luz tras la oscuridad. La de la esperanza en la condición humana tras una violación».

