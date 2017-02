Selena Gomez y The Weeknd afrontan su primera crisis de pareja

Los rumores sobre esta presunta crisis han surgido después de que The Weeknd compartiera un misterioso tuit que tiene a todo el mundo intrigado. El cantante escribió: «jugar conmigo es un juego peligroso» y todo el mundo se pregunta a quién irán dirigida estas amenazantes palabras, ¿tal vez Selena Gomez?

La pareja pasó unos días muy románticos en Italia y parecía que iban avanzando en su relación. Sin embargo, a la vuelta del país europeo, lejos de verles más cerca, Selena Gomez y el canadiense se han alejado más. Algunos periodistas aseguran que la texana parece más disgustada ahora, cuando debería estar radiante por su nuevo amor.

playing with me is a dangerous game.