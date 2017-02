Pau Donés sufre una recaída: «no voy a dejar que el cangrejo me aparte de la música»

Malas noticias para la música. Tras casi un año «limpio» de cáncer, el cantante Pau Donés, vocalista de Jarabe de Palo, revela que vuelve a sufrirlo. «Ahí, escondido en el peritoneo, encuentran un pequeño tumor», cuenta el cantante en una carta en su página web.

A pesar del duro golpe que supone para él, el catalán demuestra que sigue teniendo ganas de luchar y de hacer lo que más le gusta: cantar. «No voy a dejar que el cangrejo me aparte de los escenarios», escribe Donés en la web de Jarabe de Palo tras dar la noticia. Aun con el optimismo que quiere reflejar, no puede dejar escapar un halo de decepción por la noticia: «el cangrejo estaba tan dormido que incluso llegue a creer que me había curado».

En los planes del cantante estaba sacar nuevo disco, un libro y una gira de conciertos que comenzaría en marzo. Por todo esto, «pasara lo que pasara, dijeran lo que dijeran, Jarabe de Palo volvía a los escenarios en 2017», reivindica Pau Donés a pesar de la enfermedad. El cantante explica también que le ha hecho saber a la oncóloga todos sus planes y que ella le ha empujado a seguir con ellos.

Jarabe de Palo tiene una cita en Murcia para el próximo 8 de junio en el Parque Fofó. Teniendo en cuenta lo escrito por su vocalista, y aludiendo al desaparecido Freddie Mercury, el 'show' debe continuar. Si nada lo impide, la banda de rock no cancelará ninguno de sus compromisos para este año.

Por su parte, Pau Donés recalca que seguirá luchando contra el cáncer y sometiéndose a los tratamientos pertinentes, pero no por ello dejará de dar sus espectáculos. Eso sí, admite que «unos días estaré al 100%, otros no tanto; unos días me sobrará voz y otros me faltará». El pasado mes de octubre, el catalán cumplía 50 años, por ello la gira de Jarabe de Palo lleva el nombre de «50 palos».