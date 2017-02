La 'spanish tortilla' de EEUU con cebolla roja, pimiento, chorizo y leche que indigna a los españoles

Si tras la paella de Jamie Oliver, Rob Schneider subió la apuesta a la hora de indignar a la comunidad española en las redes sociales mancillando nuestra gastronomía popular, ahora una cuenta llamada 'BuzzFeedTastyy' parece haber sobrepasado los límites de lo explicable de forma lógica o racional. La receta que han publicado en formato vídeo en su cuenta de Twitter es o una provocación o la indecencia más grande que se ha cometido jamás contra la cultura gastronómica española.

Según el vídeo, de origen estadounidense, la 'spanish tortilla' lleva, además de los verdaderos y únicos ingredientes, cebolla roja, pimiento rojo, ajo, pimienta, 'spanish chorizo', leche y paprika. Como cabía esperar la indignación ha sido mayúscula en la red social y los usuarios españoles han contestado con un buen surtido de bromas y 'memes':

Spanish Tortilla from our new original show ‘Farm to Plate’ pic.twitter.com/L1IUqn9e3K

Here you have another types of 'spanish tortilla' @buzzfeedtastyypic.twitter.com/GD1E7AlVSt