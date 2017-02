Selena Gomez no pierde el tiempo, el pasado 3 de Febrero sorprendió a sus fans con la publicación de un adelanto de su nueva canción titulada 'It Ain't Me' a través de Instagram Stories. Selena canta «tuve un sueño en el que volvíamos a los 17, noches de verano, sin querer crecer...». Al escuchar este adelanto, muchos de sus seguidores empezaron a especular con la idea de que la canción estuviera dedicada a Justin Bieber, principalmente por la edad que menciona en la letra, que coincide con la edad en la que empezó su relación con Justin.

Se rumorea que su nuevo disco viene cargado de canciones que hacen alusión a su relación polémica e intermitente.

Además, esta canción fue realizada en colaboración con DJ Kygo y los autores Brian Lee, Ali Tamposi y Andrew Watt, el mismo equipo responsable del éxito 'Let Me Love You' de Justin Bieber. ¿Coincidencia? Quizá no.