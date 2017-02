El perro que finge ser paralítico se hace viral en Facebook

Del creador del perro que aprendió a sonreir para ser adoptado y del que bailaba al saber que alguien lo había comprado, llega el perro que finge parálisis en sus patas traseras para dar pena a la gente. Aunque en realidad no se sabe bien por qué razón actúa así este can que ya es el más famoso de Facebook.

En un vídeo se puede ver que el perro está en medio de una calle, arrastrando sus patas traseras y con dificultad para llegar a la calzada. Los coches pasan por su lado y no se inmutan, no le ayudan y muestran bastante poca sensibilidad por este animal que podría haber sido atropellado. Solo un coche se para delante de él y el conductor baja a auxiliar al perro pero, justo cuando iba a llegar a su lado, el can se levanta y sale andando con total normalidad.

El documento lleva más de 127 millones de reproducciones en Facebook y todavía muchos se preguntan qué ha llevado a este animal a arrastrarse así por la calle. Algunos creen que el perro ha aprendido a dar pena para que le den comida y la lesión la habría aprendido de otro can verdaderamente paralítico.