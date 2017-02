Lilly Singh, la youtuber mejor pagada de 2016

Ser 'Youtuber' hoy en día más que un hobby puede ser el trabajo ideal, siempre y claro, te vaya bien.

Lilly Singh, una canadiense de 28 años, de origen indio, comenzó a hacer vídeos en Youtube para paliar su depresión, y gracias a su filosofía de que los días malos “no existen, y si aparecen, intentar disfrazarlos lo mejor posible”, ha conseguido convertirse en toda una estrella y hacer de su trabajo, su pasión. Este 2016 la Superwoman ha sido declarada la youtube mejor pagada del año y ha ingresado 7,5 millones de dólares.

No hay más que mirar su canal para saber que sus vídeos cómicos y educativos triunfan en cuestión de segundos. Y es que desde que lanzó cuenta en 2010 los seguidores le han ido sumando rápidamente y ya tiene más de 11.000.000 suscriptores. El vídeo 'Why I Won't Have Kids ' fue subido hace 4 días y ya contiene casi tres millones de reproducciones y 10.000 comentarios.

Vídeos para canalizar la depresión

Lilly Singh comenzó en este mundo por terapia pero con el tiempo ha convertido su hobby en su trabajo. Compaginaba sus estudios de psicología con su canal de Youtube, pero su talento y éxito cada vez fueron ocupando más parte de su tiempo, por que los seguidores aumentaban por doquier.

Finalmente, decidió decirle adiós a la carrera y dedicarse 100% a hacer vídeos, al observar que perfectamente podría ser un trabajo y ganar más que de psicóloga. Ahora es toda una estrella.

Sin pelos en la lengua, la joven habla de temas tabú como defecar y la menstruación. Un vídeo de la defecación, llegó a ser visto 3 millones de veces. Su carácter cómico y espontáneo le llevan a explorar siempre diferentes temáticas que pueden llegar a ser incómodos para la sociedad, aunque realmente, les encantan.

Antes de un show Lilly se dice a sí misma: "Ya no eres Lilly, eres SuperWoman”. La joven quiere dejar claro que ser una YouTuber no es solo cantar y bailar y que hay que tener una gran fuerza mental. “Yo diría que ese es el mayor desafío de mi trabajo. No se trata de hacer un vídeo más creativo o rompedor, el 90% de mi trabajo trata de tener buena psicología”. Al fin y al cabo, Singh iba para psicológa.