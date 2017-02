Justin Bieber vuelve a unirse a Rita Ota, ¿para una colaboración o algo más?

No es la primera vez que se relaciona a Justin Bieber con Rita Ora. Los dos cantantes son viejos conocidos y buenos amigos aunque pocas veces se les ha unido sentimentalmente. Hace un par de días, la cantante cantante compartió un vídeo del canadiense tocando el piano e interpretando un tema muy romántico, ¿será una colaboración?

En los planes de Justin Bieber está sacar un disco el próximo verano y retirarse después de la música. Quizás, antes de esa explosión tenga pensado hacer una colaboración Rita Ora. De momento, la letra de este tema, todavía inédito, ha gustado mucho a los fans de ambos cantantes.

La letra que canta de corazón el canadiense dice algo como: «Toda la vida he estado rezando para encontrar a alguien como tú y doy gracias a Dios de que finalmente te encontré». Un verso de lo más romántico que no sabemos si habrá salido de la pluma de Justin Bieber, pero que él mismo canta como si fuera suyo. La letra continúa: «Rezo para que tú sientas lo mismo. Sí, espero que tú me ames también a mí».

Los más fieles y nostálgicos creen que la canción está dedicado a un amor del pasado, tal vez Selena Gomez. Y volvemos de nuevo a esta caza entre perros y gatos que parece que nunca terminará. En cualquier caso, habrá que esperar un poco más para saber si de verdad es una colaboración entre Rita Ora y Justin Bieber.