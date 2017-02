Fash Bash Bash, el festival de cine especializado en nazis recibiendo puñetazos

El Festival de cine especializado en nazis recibiendo puñetados ya es una realidad. Se llama 'Fash Bash Bash', y se celebró este sábado 4, de febrero, en Brooklyn. Solo proyectaron los mejores puñetazos que se han emitido en la gran pantalla a lo alrgo de la historia.

La organizadora del evento y editora de The New Inquiry, Ava Kofman declaró a Gothamist en un email que "Fash Bash Bash es una proyección de fragmentos de películas en las que la gente está resistiendo y protestando contra el fascismo. Aproximadamente una docena de amigos y colaboradores de la revista seleccionarán clips de la historia del cine y los presentarán de forma breve".

Se emitieron algunas piezas como 'Malditos Bastardos' y clips más arcaicos.

The Fash Bash Bash was a smashing success. Thank you all! pic.twitter.com/p44bnuTimK