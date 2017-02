El tremendo corte de la Guardia Civil a Cristóbal Soria que arrasa en Twitter

Cristóbal Soria, tertuliano en el programa 'El Chiringuito de Jugones' de la Sexta, es conocido por sus vídeos en Twitter, para los que reserva sus opiniones más personales y polémicas para generar una buena difusión de los mismos y que su nombre circule por la red social. No es ninguna estrategia nueva desde el punto de vista de la comunicación online el uso de la controversia en beneficio propio, ni nada que deba sorprender a ningún usuario. Es eficaz y si usa con la suficiente mesura para no acabar metido en ningún lío de carácter judicial o 'crucificado' por la opinión pública, puede garantizar una renovación de contrato para televisión.

Por ello el propio Cristóbal esperaba que su último vídeo generara muchas respuestas que le afearan su actitud. Al fin y al cabo en el mismo defendía a los 'Biris', los ultras del Sevilla F.C. Como cualquier hinchada ultra, los Biris son conocidos entre otras cosas por protagonizar enfrentamientos violentos, siendo especialmente reseñables una pelea con la hinchada ultra del Atlético de Madrid que acabó con el apuñalamiento de un menor y una reciente (de finales de 2016) con la hinchada ultra del Málaga que propició la detención de 80 personas.

Así mismo, los Biris han sido denunciados por la LFP por cánticos violentos, y han provocado el cierre de una grada en el Sánchez Pijuán en una sentencia histórica en 2015. Por todo ello, Cristóbal sabía que sus opiniones generarían, como mínimo, controversia. Sin embargo no esperaría que fuese la propia Guardia Civil, desde su cuenta de Twitter, quien afeara su conducta, ya no por las opiniones vertidas durante el vídeo, si no porque no llevaba puesto el cinturón mientras lo grababa.