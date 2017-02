Así será la segunda temporada de Stranger Things

La productora norteamericana de televisión 'Netflix' aprovechó ayer la mejor oportunidad del año para la publicidad, la emisión en directo de la SuperBowl, para anunciar el regreso de uno de sus grandes triunfos de 2016: Stranger Things.

En el avance no dejan entrever demasiado, salvo la aparición en un par de fragmentos de lo que parece ser otro monstruo que acecharía al pueblo de Hawkins, a los chicos protagonistas vestidos como los cazafantasmas y a Finn gritando el nombre de Once como en la primera temporada, para alimentar aún más los rumores sobre si sigue o no viva la chica con poderes telequinéticos.

La expectación está servida y las especulaciones en las redes sociales son diversas. Lo único en lo que parecen estar de acuerdo casi todos los usuarios es en que el disfraz de cazafantasmas de los chicos se debe a que en el comienzo de la temporada acudirán así caracterizados a una fiesta de Halloween en su instituto, ya que la fecha de estreno es precisamente esa, la noche de las brujas. Habrá que esperar hasta el 31 de octubre para comprobarlo.