7 negocios del clan Kardashian que fracasaron estrepitosamente

No es oro todo lo que reluce, y pese a que ahora el clan Kardashian haya conseguido, a base de prueba y error, conseguir encontrar su modesto nicho (de momento) en el mundo empresarial. El imperio Kardashian sigue creciendo, y puede que no le haga sombra al de Zuckerberg, Hilton o Trump, pero va afianzando sus posiciones y exprimiendo su mejor talento: vender su propia imagen.

Las razones por las que triunfan las hermanas (y la madre, verdadera mano detrás de todo), ya han sido diseccionadas por expertos en el tema cientos de veces. Ninguna de ellas tiene ningún talento en especial, por lo que al público le transmiten una sensación de cercanía y la idea subconsciente de que si ellas han triunfado, quizá el espectador, sin tampoco ningún talento especial, pueda hacerlo. Pero no todo han sido pasos hacia el éxito. Como en cualquier carrera, ha habido unos cuantos tropiezos y la 'inmersión' del clan de la K en el mundo empresarial vivió algún fracaso que otro, sobre todo en sus inicios:

- Tarjeta de crédito:

La 'Kardashian Card' fue creada en 2012, cuando las hermanas cedieron los derechos de explotación de su imagen a una empresa llamada Revenue Resource Group tras firmar un contrato del que sólo debieron leer la cifra impresa en la primera página...craso error, que también cometieron los clientes que la contrataron y empezaron a recibir cargos adicionales que sólo venían expresados en la letra pequeña. Se empezó así una guerra judicial clientes contra Kardashian y Kardashian contra la empresa que costó una tremenda suma al clan. No han vuelto a cometer el error de crear productos financieros

- Método adelgazante:

El 'Quick Trim Kardashian' se vendió como el típico producto milagroso para «perder esos kilos de más», con una excepción, claro, en la publicidad se especificaba que así era como las Kardashian lograban su cuidada y esbelta figura. Afirmación que, obviamente, era una vulgar mentira publicitaria. Las Kardashian no usaban productos milagrosos, sólo dieta, ejercicio y constancia. Desde luego ninguna usaba una crema que asegurase perder la grasa abdominal en 14 días aunque los pases sentado en el sofá...

- Kim Kardashian, la cantante:

No hace falta explicar demasiado por qué esto no triunfo. La propia Kim admitió en 2014 durante una entrevista que fue un tremendo error. «No entiendo por qué creí que yo podría ser cantante. Ni siquiera tengo buena voz» le dijo a Andy Cohen.

- Kris Jenner, presentadora de un 'talk show':

Los comentarios que le dedicaron en las redes sociales eran bastante descriptivos sobre lo que la audiencia pensaba del programa. «No eres Oprah Winfrey» fue una de las cosas que más le dijeron a la matriarca Jenner cuando fracasó antes de llevar el mínimo de seis semanas en antena necesarias para su renovación.

- La línea de calcetines de Rob Kardashian:

Ser un hombre obeso y que tu nombre no empiece por 'K', ese es el papel de Rob en el clan familiar. Su propia madre ha dicho en alguna emisión de su reality que lo mejor sería que simplemente se dedicase a vivir de su dinero. Sin embargo Rob intentó probar al resto de su familia, y a sí mismo, que podía aportar ganancias al imperio con una línea de calcetines que comercializaba con su nombre. El menos famoso vendiendo un complemento de ropa necesario sin más pero nada popular cuya única razón de existencia era su propia imagen. Mala idea.

- La fragancia de Khloe:

El matrimonio que contrajo con Lamar Odom no sólo le costó a Khloe Kardashian pérdidas en el terreno emocional. La fragancia unisex que ambos crearon no se vendió nada pero nada bien. Algunas tiendas las tuvieron meses en liquidación, intentando venderlas a precio de coste para al menos no perder el dinero, pero tuvieron que resignarse a guardarlas eternamente en el almacén.

- La novela de Kendall y Kylie:

Sin comentarios.

Por supuesto no han sido los únicos fracasos del 'imperio', que se ha visto obligado a cerrar boutiques, cancelar líneas de complementos o perfumes, o a afrontar demandas por coste de millones de dólares por sus productos fraudulentos. Sin embargo, de todo se aprende y parece que el clan familiar, o al menos su pieza angular, Kim Kardashian, se han resignado a explotar el nicho que mejor controlan: el de la venta de su propia imagen. Portadas, exclusivas, promoción de productos ajenos por cuantiosas sumas...y, por supuesto, su rentabilizado y famoso trasero.