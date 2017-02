Lady Gaga inunda Twitter de 'memes' con su show en la Super Bowl

Lady Gaga nunca deja indiferente a nadie y en la actuación de la Super Bowl 2017 en el NGR Stadium ubicado en Houston desató la irá con su show. La cantante apareció en el techo del estadio con 300 drones con luces de colores que hacían brillar el firmamento como si fuesen estrellas, primero blancas, luego rojas y finalmente, azules para formar la bandera de Estados Unidos.

Fu abrir la boca para cantar y generar polémica. Mientras entonaba la canción God Bless You, sus primeras palabras fueron: "Una nación, debajo de Dios, indivisible, con libertad y justicia, para todos". Para los usuarios de Twitter representó una alusión a su opinión sobre la orden de inmigración de Donald Trump.

Los internautas sacaron toda su creatividad e inundaron Twitter de memes. Algunos la compararon con Los Simpsons, otros con Bob Esponja y lo más sorprendente, la artista volando como Spider-Man dentro del estadio.

Nuevo poster oficial 100% real no fake 1 link mega de #SpiderManHomecoming JAJA esa Lady Gaga una lokilla #SuperBowl #Marvel pic.twitter.com/oHUOBZrJgv

Flying squirrel or Lady Gaga? pic.twitter.com/VQ2r2Z3dRr

lady gaga just jumped off like pic.twitter.com/VbriTClyEG