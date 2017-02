Lady Gaga anuncia concierto en España tras arrasar en la Super Bowl

La promotora LiveNation ha anunciado hoy el concierto de Lady Gaga en España para el próximo 22 de septiembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Lo hace solo unas horas después (y aprovechando el tirón mediático) de que la cantante arrasara con su actuación en la Super Bowl.

Las entradas para el concierto de Lady Gaga se podrán conseguir a partir del próximo 10 de febrero desde las 10 de la mañana. Los seguidores de la cantante podrán comprar las entradas en Ticketmaster, Fnac, Halcón Viajes y Viajes Carrefour. Los precios oscilan entre los 40 y los 105 euros; además, también habrá disponibles pases VIP más caros.

Puesto que se preve gran demanda de las mismas, la web Live Nation ha dispuesto la venta anticipada de entradas para sus usuarios registrados. Estos las podrán adquirir desde el próximo miércoles 8 de febrero a las diez de la mañana hasta el jueves 9, a las seis de la tarde.

La gira 'Joanne World Tour' de Lady Gaga en Europa arrancará desde Barcelona. Sus fans españoles están sin disfrutar de la cantante desde 2015, con su participación el Cap Roig Festival, en Palafrugel. Tras ver como la polifacética artística se remontaba anoche a su esencia más arrolladora en el escenario de la Super Bowl, son muchos los españoles que se frotan las manos deseando ver a la norteamericana en directo en nuestro país.

La actuación de Lady Gaga en el intermedio de la Super Bowl hizo que todo el mundo se levantara de su asiento para disfrutar de la música. Con sus temás más emblemáticos: Just Dance, Bad Romance, Telephone, Born This Way o Pokerface, la cantante se remontó a sus orígenes más añorados. Todo esto aderezado con luces patrióticas y el brillo de la cantante volando a través del NRG Stadium, completaron un espectáculo que escribirá una página en la historia de este evento deportivo.