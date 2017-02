Kristen Stewart asegura a Trump que es «súper gay»

El pasado sábado, Kristen Stewart apareció el 'late show' de la NBC 'Saturday Night Live', presentado por el popular Jimmy Fallon. La intervención de la actriz ha tenido mucha repercusión en todo el mundo gracias a su monólogo contra Donald Trump.

Entre otras cosas, Kristen Stewart sacó a relucir una antigua anécdota que le ocurrió con el ahora presidente de Estados Unidos. La actriz explicó que en 2012, cuando ella andaba en un tira y afloja de reconciliaciones y separaciones de Robert Pattinson, Trump comentó su relación en Twitter y recomendó al actor de Crepúsculo que no volviera con su novia porque «volvería a tratarle como a un perro».

Kristen Stewart comenzó su discurso muy irónicamente diciendo: «estoy un poco nerviosa por estar aquí porque sé que el presidente me estará viendo y no le gustará mucho». Entonces explicaba las razones: «hace cuatro años estuve saliendo con un chico llamado Rob (así se refería a Robert Pattinson). Lo dejamos y volvimos varias veces y parece que eso hizo que el presidente se volviera loco».

Everyone knows I am right that Robert Pattinson should dump Kristen Stewart. In a couple of years, he will thank me. Be smart, Robert.