Juego de Tronos lanza la cerveza preferida en Invernalia

Por si no hubiera suficiente 'merchandising' de Juego de tronos, la ficción de la HBO lanza un nuevo producto para que los fans de la serie se sientan como un auténtico 'guardián de la noche' defendiendo el muro. La empresa belga Ommegang ha elaborado la cerveza 'Bend the Knee' ('Arrodíllate'), inspirada en la bebida que toman algunos personajes de la serie, sobre todo en Invernalia.

Las botellas de esta cerveza llevan tres etiquetas diferentes con las distintas casas más importantes de Juego de Tronos: Lannister, Stark y Targaryen; para que los fans elijan su favorita. Se trata de una cerveza rubia de tipo belga, realizada con tres lúpulos diferentes y con miel añadida, como se menciona en la serie.

Los más 'freaks' de la serie (y de la cerveza) sabrán que la 'Bend the Knee' no es la primera cerveza que lanza Juego de Tronos. Desde la tercera temporada, se han elaborado varias líneas diferentes de esta bebida: la Iron Throne, la Take the Black, la Fire and Blood, la Three-Eyed Raven, la Seven Kingdoms, la Valar Morghulis y la Valar Dohaeris. Esta última creación comenzará a comercializarse el próximo mes de mayo.

Hace unas semanas también se anunció que otra empresa había elaborado la famosa hidromiel que se menciona en Juego de Tronos. Esta bebida fue real en la época medieval y también se cita en 'El Señor de los Anillos'. En esta ocasión, es la empresa española Valhalla quien la elaborará.