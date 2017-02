Ekaterina, la mujer más bella de 'Chica Interviú', en portada

No esperaba ser la mujer más bella del certamen de Interviú, pero los lectores escogieron a Ekaterina. Se presentó al concurso de 'Chica Interviú' justo después de ser madre. «No estaba en mi mejor momento», confiesa a la revista. Sin embargo, su belleza deslumbró a los seguidores y entre todas las que se presentaron, solo ella se coronó como la chica interviu.es.

Esta joven, de 24 años, nació en Ucrania y vive en Barcelona desde hace 11 años. Habla seis idiomas y se dedica a la traducción e interpretación de ruso, y ha estudiado Comercio Internacional. Se preparó para dedicarse al campo de la sanidad, pero cuando comenzó a trabajar se dio cuenta de que no era lo suyo. «Soy demasiado empática y me lo llevaba todo a casa», relata Ekaterina, quien asegura que salir en la portada de Interviú «es una manera de eliminar barreras y acabar con los miedos al qué dirán. Quiero mostrar a muchas mujeres que, aunque seamos madres, podemos ser sensuales mentalmente y físicamente».

Sin duda, la ucraniana ha conseguido demostrar que se puede ser madre y derrochar sensualidad. Aunque al principio no se sintió muy cómoda porque salió en bikini. «No me sentía con el mismo cuerpo que el resto. Todas estaban muy delgaditas. Yo de por sí ya soy de constitución grande y además hacía solo ocho meses que había dado a luz y no estaba en mi mejor momento físico. No me sentía a la altura», cuenta Ekaterina. Quizás no tenía el mismo físico que las demás, pero aterrizar en un concurso de belleza siendo madre primeriza fue lo que conquistó al jurado.

No hay nada que se le resista. Ganó el certamen de 'Chica Interviú' y ahora su próximo objetivo es ser feliz y despertarse y acostarse con una sonrisa. Para ello necesita un trabajo, salud y «alguien que llene un trocito mi alma».

Al parecer, su alma está rota y necesita a un hombre especial que quiera a su hija. «Hoy en día no todo lo que sea de sexo masculino se puede considerar hombre. Mi alma está rota ahora mismo y me gustaría que ese alguien recomponga todos los pedazos»,