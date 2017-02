Charisse quiere un hijo ya

He aquí a la valquiria que por fin conducirá al eterno adolescente Julio Iglesias Jr. a la batalla de los pañales. Charisse Verhaert, la rubia modelo belga, dos veces nuera de Isabel Preysler, se ha puesto flamenca (de Flandes) y ha convencido a su reticente marido de que ha llegado el momento de ser padres. «Por supuesto, estamos de acuerdo los dos. Esto es algo que no se puede hacer sola», comentó entre risas el pasado martes tras desfilar para la firma Lola Casademunt en la pasarela 080 de Barcelona. El tercer nieto de Julio e Isabel aún no ha sido engendrado. Eso dijo la modelo. «Pero estamos intentándolo. Mi proyecto más inmediato es la maternidad. Me gustaría ser madre este año».

Muy rubia, muy alta, muy estilizada... Y muy todo lo que hay que tener para conquistar a un Iglesias, Charisse comparte además con la estirpe de las 'kournikovas' y 'mirandas' una proverbial discreción que en su caso se mezcla con la timidez que arrastra desde niña y que años de pasarela no han logrado borrar del todo. Lo que se dice la nuera ideal para dos personajes públicos que lo último que necesitan en la familia es un bocazas... Doblemente nuera perfecta además, porque la modelo belga se ha casado dos veces con Julio Jr. (antaño conocido como Julio José).

Si, como dijo Marx, la historia se repite por segunda vez como farsa, algunas bodas también. En la primera hubo familiares y amigos. En la segunda, el único testigo fue el perro. La de 2012 se celebró en un rutilante palacio del marqués de Griñón. La de 2016, coincidiendo con el cuarto aniversario del matrimonio, transcurrió en el estadounidense lago Tahoe, muy cerca de Reno, lugar que en otro tiempo fue sede mundial del divorcio exprés. Pero es que Julio y Charisse querían simplemente renovar sus votos de manera íntima y discreta... Para luego, por supuesto, contárselo a ¡Hola!: «Hemos cumplido un sueño, nos hemos vuelto a casar como nosotros queríamos. Los dos solos, en nuestra casa», declararon a la revista.

Con una familia «muy reducida, porque somos solo mi madre, que está divorciada, y un hermano dos años mayor que yo», Charisse estudiaba Matemáticas cuando se cruzó en su camino el hijo mayor de Julio Iglesias y de golpe le cuadraron todas las cuentas. En él ha encontrado, entre otras muchas ventajas, la gran familia con la que soñaba. Se lleva bien con todos por igual, según su políticamente correctísima versión. Pero por Isabel Preysler siente una debilidad especial. «Es la suegra perfecta: siempre educada, siempre dulce, siempre acogedora... Desde el primer día. Yo le pido consejo muy a a menudo porque ella sabe aconsejar muy bien», asegura. La devoción es mutua. Isabel también adora a esta belga con físico de hada que ha logrado templar la sangre latina de su hijo mayor y hacerle sentar la cabeza.

Flechazo hace 13 años

Charisse cumplió 34 años en agosto y a Julio Jr. le caerán 44 el 25 de febrero. Hace casi trece años que se enamoraron de un flechazo. No puede decirse que desde entonces hayan permanecido juntos porque, por motivos casi siempre laborales, han pasado largos periodos de separación. Julio volvió incluso a instalarse en casa de su madre y ella también vivió en Bruselas con la suya. Pero su relación nunca se rompió. Ahora llevan mucho tiempo compartiendo residencia en Miami y siguen 'vendiendo' una imagen de lo más acaramelada. «La clave está en una mezcla de respeto y libertad. Y en que el tiempo que pasamos juntos es tiempo de calidad, no de sentarnos en el sofá a ver la tele. Nosotros compartimos aficiones, hacemos muchas cosas juntos, nos llevamos muy bien y tenemos el mismo sentido del humor», explicó Charisse en su reciente visita a Barcelona.

La modelo es incapaz de precisar cuál será la próxima boda en la 'corte isabelina'. Si la de la matriarca con el insigne escritor, la de la joven economista con el tenista o quizá (más improbable) la del famoso cantante con la extenista y modelo rusa. «Eso mejor que lo digan ellos», advierte.

De proverbial diplomacia, el único borrón en el impecable expediente de esta modelo es que no ha leído a Vargas Llosa... «Es un hombre muy sociable, agradable y por supuesto inteligente», dice para compensar.

Y luego promete que esta misma semana sin falta se enfrascará en una de sus obras maestras.