El pentacampeón Javier Fernández queda en el olvido

Nadie esperaba a Javier Fernández, pentacampeón de Europa de patinaje artístico en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas el pasado lunes, a su llegada desde la República Checa con su quinto campeonato de Europa bajo el brazo, según ha comunicado Onda Cero.

Cuando llego al aeropuerto no había ni pancartas ni personas, era un pasajero más, a pesar de que este sábado se hizo con el campeonato. No ha tenido el recibimiento esperado pero el madrileño asegura que se siente «feliz» por difundir este deporte, no muy popular en la sociedad española.

El #patinaje no es minoritario, el patinaje no es mediático. Afortunadamente tenemos a un @javierfernandez que hace que se oiga. #GRACIAS ❤❤ — Galicia Rollers (@GaliciaRollers) 3 de febrero de 2017