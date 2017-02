Hailey Baldwin, ex de Justin Bieber, también está contra Selena Gomez

Cada vez son más los enemigos que se suman contra Selena Gomez. Su relación con The Weeknd está arruinando su grupo de amistades y a la cantante le quedan ya poco amigos. La última en sumarse a la lista de detractores de la cantante es una modelo que quizás ya le tenía ganas, se trata de Hailey Baldwin, también exnovia de Justin Bieber.

Hace unos días, Hailey Baldwin compartió un vídeo de ex de The Weeknd y añadió un comentario que decía lo siguiente: «¿Quién puede ser más guapa que Bella Hadid? Definitivamente nadie». Así, con mucha sutileza, se lee entre líneas que Selena Gomez no llegaría ni a la suela de los zapatos a la modelo de Victoria's Secret.

Y es que Hailey Baldwin no es la primera chica del grupo que se decanta por Bella Hadid en esta guerra por el amor de The Weeknd. Antes ya lo hizo Gigi Hadid, que previsiblemente iba a defender a su hermana contra Selena Gomez. Según afirman algunas fuentes, la novia de Zayn Malik no quiere hablar con la texana, ni siquiera le coge el teléfono.

Mientras va perdiendo amistades y se va quedando cada vez más sola, Selena Gomez se acurruca más y más en los brazos del canadiense. Según aseguran algunos, la pareja podría hacer su primera aparición pública el próximo domingo 12 de febrero, con motivo de la gala de los Grammy.