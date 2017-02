Este perrito estaba asustado de todo en su casa de adopción...hasta que nació el bebé

Weezy, como han bautizado a este galgo italiano, fue abandonado siendo tan sólo un cachorro en un refugio de Alberta. Esto marcó su vida para siempre, según han contado en sus redes sociales sus actuales dueños. «Weezy estaba asustado de todo» explican en un 'post' en Facebook, «de las personas, de los juguetes que pitan e incluso de las moscas que a veces se colaban en casa». Asumen que sufrió malos tratos o alguna extraña enfermedad desde el principio de su corta vida, porque sólo le han llegado a salir dos dientes, lo que explica que su lengua siempre esté fuera.

De hecho, antes de sus actuales propietarios, fue adoptado por una familia. A las 24 horas lo devolvieron al refugio, argumentando que estaba tan tremendamente asustado por absolutamente todo lo que ocurría a su alrededor que convivir con él era imposible. Ahora, Sarah Mavro, ha contado en Facebook cómo ha conseguido que la vida de Weezy cambie para siempre.

Ha sido gracias al nacimiento de su hijo Evan. Desde que el bebé llegó a casa tras el hospital, el perro intentaba estar lo más cerca posible de él. Para el asombro de Sarah y su marido, su mascota no sólo no se sentía intimidada por su hijo, si no que se dejaba tocar por él. Empezaron a pasar tiempo juntos y, un buen día, Weezy incluso ladró por primera vez, un signo evidente del creciente bienestar del perro.

Ahora, según narra la propia Sarah en Facebook, Evan ya tiene 7 meses y el progreso de su anteriormente asustadizo galgo es impresionante. Deja al bebé trepar por encima de su espalda, le da lametones, le presta sus juguetes... Weezy y su peculiar lengua se están convirtiendo en todo un fenómeno en Instagram, donde Sarah le ha dedicado una cuenta:

"What is this Weezy?" Una foto publicada por Weezy The IG (@weeztheig) el 2 de Feb de 2017 a la(s) 6:31 PST

I live where the air hurts your face, so if I go outside for more than a few minutes I need my root suit. Una foto publicada por Weezy The IG (@weeztheig) el 1 de Feb de 2017 a la(s) 11:21 PST