Acusan a Gran Hermano Vip de censura

Gran Hermano VIP está en el ojo del huracán este año. Los espectadores cada vez están más exigentes con el programa y lo acusan de censura por haber silenciado una de las conversaciones de Alysson Eckmann. Al parecer, la concursante estaba hablando de su pasado en Estados Unidos y recordó un episodio desagradable donde agredió a su antigua amiga. Las cámaras enfocaron a ella todo el tiempo, pero de repente, hubo un cambio de cámara y los seguidores se perdieron el resto de la pelea.

Alyson contando una pelea que tuvo y cambio de cámara pic.twitter.com/ZFG5qC5t0w — keshaemalen (@keshaemalen) 29 de enero de 2017

“Yo no he tenido peleas, pero una vez le pegué a una tipa que se acostó con mi novio. Tenía 16 años. Casi le rompí la nariz. Una chica, una examiga”, argumentaba la ex presentadora del Hable con ellas, a sus compañeras Daniela Blume, Aless Gibaja, Sergio Ayala, Marco Ferri, Emma Ozores o Ivonne Reyes, quien exclamó: “Vaya persona tenemos aquí”.

A continuación, la americana simulaba el puñetazo que le dio a la chica cuando era una adolescente, la cámara dejó de enfocar para grabar otra parte de la casa. Este comportamiento ha enfadado a los seguidores y a través de las redes sociales piden explicaciones para saber porque dejaron de emitir la escena.

Según se rumorea por la red, GH VIP prefiere guardarse imágenes inéditas para las galas y tener historias con ganche.