Louis Tomlinson, de One Direction, vuelve a acercarse a Eleanor Calder

La vida no sonría e Louis Tomlinson en los últimos meses. Tras la muerte de su madre, el cantante parece no levantar cabeza. Poco después de la muerte de Johannah Daekin, su relación con Danielle Campbell acababa y con ella, se iba un gran apoyo para superar la gran pérdida del cantante de One Direction.

Por esa razón, el intérprete ha decidido volver a sus contactos de siempre y refugiarse en aquellos que mejor le conocen, por ejemplo su ex novia, Eleanor Calder. Según informa el Daily Mail, Louis Tomlinson ha vuelto a verse con la que fue su novia durante varios años. Al parecer, el cantante cree que la joven es alguien en quien puede «confiar ciegamente».

Louis Tomlinson y Eleanor estuvieron juntos varios años y muchos pensaban que su relación iba a ser para siempre. Sin embargo, con tantos conciertos y viajes, el de One Direction terminó por cortar con su novia. Su amor parecía tan consistente que hasta la madre del cantante la nombró dama de honor el día de su boda, en el año 2015. Su noviazgo acabaría un año después.

A Eleanor no le gustó nada saber que Louis Tomlinson rehacía su vida muy poco tiempo de después de cortar con ella. Ella y la exnovia de Liam Payne (ambas parejas terminaron por la misma época) se hicieron muy confidentes, incluso mandaron alguna que otra indirecta a sus respectivos chicos de One Direction.

Pero si hay algo que tiene el cantante que le hace sonreir cada día, es a su hijo Freddy. Louis Tomlinson comparte mensajes sobre su hijo en las redes sociales y mantiene a todo el mundo informado sobre sus labores como padres.