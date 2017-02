Harry Styles recibe una felicitación de un One Direction que emociona a las fans

Ayer, Harry Styles cumplió 23 primaveras. El cantante está en un momento de su carrera donde le llueven las oportunidades. A su edad ya puede decir que ha logrado batir muchos récords en la industria musical y ha iniciado una carrera de éxito en el cine. En el día de su cumpleaños seguro que no faltaron los brindis y las felicitaciones por tanto éxito. Todos los compañeros de banda han felicitado a su compañero de la mejor melena.

Pero si hubo una felicitación que ha entusiasmado más a las fans de One Direction ha sido la de su compañero Louis Tomlinson. El cantatante ha deseado un feliz día a Harry Styles y una «noche loca». Este mensaje significa mucho más para cualquiera que sepa algo de la historia de la banda, y es que son muchos los que aseguran que estos dos cantantes tienen una relación en la sombra.

La famosa leyenda urbana surgió hace tiempo, cuando un influencer aseguró que en One Direction había uno o más integrantes gays. Las fanáticas vieron claro que Harry Styles y Louis Tomlinson no sólo podrían serlo sino que además podrían ser pareja. Aunque ellos han condenado esos rumores y desmentido hasta la sociedad, muchos detractores se encargan de seguir expandiéndolos.

Precisamente eso habría provocado un alejamientos entre ambos componentes de One Direction, lo que indignó mucho hace algún tiempo a las 'directioners'. Ahora, con esta felicitación de Louis Tomlinson hacia Harry Styles se vuelve a abrir la caja de pandora de rumores sobre esta relación homosexual.

@Harry_Styles happy birthday mate! Have a sick night

@Harry_Styles happy birthday mate. Have a good day , see ya soon