El embarazo de Beyoncé hace peligrar su actuación en el Coachella

A los usuarios de Twitter ayer no les salían las cuentas tras el anuncio de Beyoncé de que estaba embarazada de gemelos. Si lucía esa tripa ahora en febrero y ya sabía que eran gemelos...¿desde cuándo estaba embarazada? Y, por tanto, ¿cómo era posible que fuese cabeza de cartel para el festival californiano Coachella que se celebrará entre el 14 y el 23 de abril de este año? Eso mismo se han preguntado casi todos los medios de comunicación especializados norteamericanos, y TMZ ha obtenido una respuesta por parte de la organización del festival.

Nadie sabía del embarazo de Beyoncé cuando fue contratada para ser una de las actuaciones estelares de este año y mucho menos cuando se anunció. De hecho desde 'Goldenvoice', filial de AEG Live, promotores del evento, aseguran a la revista que se enteraron ayer mismo, junto al resto de los mortales.

Además han confirmado lo más que evidente: nadie puede asegurar que la actuación de Beyoncé siga en pie. De hecho todo apunta a que la reina del R&B no podrá ofrecer conciertos para esas fechas, ya que su anterior embarazo ya tuvo varios factores de riesgo por lo que los médicos le recomendaron reposo absoluto durante los meses previos al parto. Por tanto ahora que lo que vienen son gemelos... es más que probable que la cantante no actue durante un tiempo.

Fuentes cercanas a Beyoncé afirman sin embargo que su intención es cantar en el festival, «siempre y cuando su embarazo vaya correctamente». Además, preguntados al respecto, la organización del Coachella no se ha mostrado preocupada ante el hecho de que al final no puedan ofrecer el concierto, porque ya habían vendido casi todas las entradas disponibles para el festival antes de anunciar a Beyoncé, por lo que asumen que no habrá demasiadas quejas contra ellos.