Una cámara graba a este hombre quitándose su chaqueta para dársela a un perro callejero

Las imágenes son de Giresun, Turquía. Un trabajador encargado de la seguridad de una empresa estaba revisando las grabaciones de las cámaras del local a la búsqueda de información relativa a un robo acontecido en las últimas horas. Su intención era la de descubrir alguna pista sobre los posibles ladrones que pudieran facilitar a los agentes de policía, pero en lugar de ello topó con este momento que no pudo si no descargar a su móvil y difundir en su Facebook.

En la grabación se aprecia como un perro sin hogar se refugia de la nieve bajo el porche de una casa. De repente un hombre aparece en la grabación y se acerca a acariciar al perro. El hombre se quita su chaqueta, se la pone por encima y se marcha.

Las imágenes han sido vistas por casi toda la ciudad, hasta el punto en que no se tardó en dar con el héroe anónimo. Su nombre es Bülent Kalpakçıoğlu y es un funcionario de la zona que pasaba por ahí de camino a casa. Al ser preguntado por los medios locales ha respondido con humildad que «era lo menos que podía hacer», ya que su casa estaba muy cerca y «si no le hubiese dado la chaqueta, minutos después en el calor de mi hogar le hubiera recordado helándose de frío ahí fuera y jamás me lo habría podido perdonar».

La historia se ha vuelto tan popular que el alcalde de la ciudad ha querido premiar a Bülent con un diploma al mérito por su acción, asegurando que «historias como la suya son auténticas lecciones de humanidad para el resto de nosotros».