Selena Gomez y The Weeknd harán su primera aparición juntos en los Grammy

Ahora que The Weeknd y Selena Gomez no se ocultan en absoluto de los medios de comunicación y que incluso la cantante ha compartido fotos junto a su nuevo novio, la pareja está preparada para un nuevo paso. Según afirman fuentes a medios norteamericanos, los artistas harán su primera aparición como novio en la alfombra roja de los premios Grammy.

El próximo 12 de febrero se celebra la gala de entrega de los premios Grammy de la música. Aunque algunos artistas como Justin Bieber o Drake han querido boicotear este evento, son muchos los que siguen convencidos de la validez y el prestigio de esta gala. Entre ellos, Selena Gomez y The Weeknd, para quienes este año, los Grammy tendrá un significado mucho más especial: será la primera vez que se les vea como pareja en un acto oficial.

Instagram Story de The Weeknd con Selena Gomez.

Como la noticia de su noviazgo se ha conocido hace relativamente poco y la invitación a la gala la tienen en su casa más tiempo, los tortolitos quieren estar sentados uno al lado del otro durante el evento. Por ello, Abel Tesfaye estaría moviendo hilos para conseguir que Selena Gomez se siente a su lado.

En esta ocasión, la cantante texana no tendrá que acudir del brazo de Taylor Swift a una gala de música, como el pasado año. Gomez y Swift han visto debilitada su amistad desde que la intérprete de 'Good for you' estuvo ingresada en rehabilitación. Parece que ya no son esas amigas inseparables que eran. Por suerte, ahora está de Weeknd para acompañar a Selena a estos eventos.