Selena Gomez podría haber cortado con The Weeknd

Si hace unos días Selena Gomez confirmaba su romance con The Weeknd, ahora podría desmentirlo. La texana ha eliminado el vídeo que publicó en el que aparecía Abel en una góndola disfrutando en Venecia. A las fans no se les escapa nada y no han dudado en tuitear que al cantante ha borrado el clip de su cuenta.

Selena y Abel hicieron un mini descanso en sus agendas y se fueron a Italia para disfrutar de un fin de semana romántico. Ambos fueron vistos en Galleria dell' Accademia, uno de los sitios más turísticos de Florencia, pasear en góndola por Venecia, además de otros lugares.

Ninguno de los dos confirmó su tórrido romance, pero Selena Gomez hizo público un vídeo de su chico que en cuestión de segundos se inundó de todo tipo de comentarios y millones de visualizaciones. Sin embargo, le dio un arrebato y decidió eliminarlo. ¿Por qué? Hay quienes piensan que la exnovia de Justin Bieber está insegura con su relación, mientras otras 'selenators' creen que podría haber cortado con The Weeknd.