One Direction no volverá a unirse hasta que los chicos consigan gloria en solitario

Vuelve el debate sobre el retorno de One Direction. Ahora, una fuente ha revelado al portal Hollywoodlife que los chicos de la banda británica no volverán a reunirse hasta que sus carreras en solitario no hayan triunfado por sí mismas. Al parecer, uno de los sueños que tenían los cantantes era tener éxito por su cuenta y esa es una condición para volver a formar el grupo.

Así que, conociendo esta premisa, no hay muchas esperanzas de que One Direction vuelva a los escenarios en un año y medio, como los chicos afirmaron. Puede que el descanso sea algo más largo, quizás eterno, para la banda británica.

Por otro lado, la misma fuente ha explicado al portal norteamericano de noticias que no está previsto que Zayn Malik esté incluido en los planes de la banda de volver a reunirse. «Zayn es un alma salvaje» y sigue su propio camino, afirma este confidente al medio. El novio de Gigi Hadid no estaría por la labor de llevar a cabo una reunión de One Direction en la que él estuviese presente.

Mientras tanto, Harry Styles, Louis Tomlinson, Liam Payne y Niall Horan siguen sus caminos en solitario. Los cantantes se esfuerzan en conseguir éxito rápidamente, algo que las fans desean más que todas las cosas. La reunión de One Direction queda algo lejos, reconoce la fuente, pero todavía hay posibilidades de que ocurra.