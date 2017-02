Muere un hombre de 93 años y deja 170 hijo y 86 viudas

Muhamadu Bello o 'Baba', como le gustaba que le llamaran, murió el pasado fin de semana en Minna, Nigeria. Haciendo un repaso a las cifras que deja a sus espaldas, entre hijos y mujeres, no hay lugar a dudas de que el sexo ha estado muy presente en su vida.

En la siguiente imagen se puede observar a Baba en el centro, rodeado de sus 170 hijos. Son el legado que deja, ellos y 86 viudas. Hace unos años, un juez le ordenó divorciarse de 82 de sus mujeres, la ley no permitía que un ciudadano tuviese tantas esposas. Sin embargo, Bello alegó que no había incumplido ninguna norma religiosa y que no se divorciaría de ninguna. La Justicia nigeriana intentó meterlo a la cárcel por desacato, pero 20 de sus hijos y la mayoría de sus mujeres se manifestaron y lograron que dieran la razón a Baba.

Y es que con la familia de este hombre se podría repoblar un país o hacer un pueblo solo para ellos. El historial de conquistas y de descendientes de este nigeriano deja al popular 'Papuchi' español a la altura de un vulgar aficionado en las artes amatorias.

Según informó un familiar de Bello a medios nigerianos, este anciano murió el pasado fin de semana y sus 86 mujeres estaban cerca de él en el momento de su final. Si con «cerca» se refería a 'en la misma sala', Baba debió morir en un pabellón polideportivo de la ciudad, si no, quizás quería decir en el mismo edificio.