Un hombre corta las orejas de su mujer en Afganistan

Zarina, de 21 años, lleva siete años casada con su marido. Asegura que siempre la ha tratado muy mal y que es muy celoso. El pasado lunes por la noche, en una pelea, él le cortó las orejas con un cuchillo y después se dio a la fuga. La mujer fue ingresada en un hospital de la provincia de Balj, en Afganistán; el hombre está en busca y captura. Zarina ha pedido a las autoridades que encuentres a su marido y se haga justicia.

«Mi marido no me autorizaba ni a salir a visitar a mis padres. Siempre me acusaba de haber hablado con algún hombre en la calle», explica esta afgana en el canal de televisión Tolo. Su marido y ella siempre habían tenido peleas, de las cuales, su familia no tenía constancia, según declara su tia Hamida.

Los médicos explican que Zarina se pondrá bien. Mientras tanto, se recupera de las heridas en un hospital de Mazar e Sharif. La Policía busca al marido para procesarle y que «se haga Justicia». La mujer afirma que no volverá a convivir con su marido.

En la zona de la provincia de Balj no son tan comunes los casos de violencia de género como en otras zonas de Afganistan. La denuncia de Zarina es la segunda en lo que va de año. A pesar de ello, siguen siendo datos alarmantes de casos de maltrato.