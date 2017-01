La sorpresa de este militar a su hija enternece a la red

Su nombre es Jesús Larios y es uno más de los tantos militares del Ejército del Aire destinados a la Base Aérea de Morón de la Frontera, en Sevilla. Pese a la cercanía de este pueblo a su lugar de residencia, por motivos obvios pasa largas temporadas sin ver a su familia. Desde finales de noviembre ha estado en Yibuti, un pequeño país del Cuerno de África, en una misión comandada por la Unión Europea para luchar contra el problema de la piratería en Somalia. El 26 de enero, su hija Paloma cumplía 8 años y, tal y como él mismo ha declarado «se puso muy triste» cuando le dijo que no podría asistir a su fiesta de cumpleaños.

«De los últimos 14 meses, he pasado más de 7 fuera y eso la niña lo nota, se pone muy triste cuando hablamos por videoconferencia y me repite que me echa muchísimo de menos.», explica Jesús a los medios. Pese a haberle comunicado a su hija que no podría estar allí el 26 de enero, al final llegó dos días antes a Morón de la Frontera, por lo que, con la ayuda de su mujer, Rosa, y otros familiares, decidió darle una sorpresa.

Se escondió en una caja de regalo y lo 'colaron' en la fiesta. La niña creía que dentro había un patinete eléctrico. La emotividad del momento dejaría sin palabras a cualquiera:

Pese a que Jesús subió el vídeo a Facebook con la única intención de compartir tan grato y memorable momento con sus compañeros y amigos, se ha visto sorprendido ante la viralidad del mismo, que ya acumula más de 6 millones de visitas en tan solo 4 días.