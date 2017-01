Sor Lucía asegura a Risto Mejide que la Virgen María y San José tenían «sexo»

La mítica religiosa dominica Lucía Caram ha vuelto a dejar boquiabiertos a los espectadores. En el programa de Risto Mejide, 'Chester in love', aseguró que la Virgen María y San José tenían una relación de pareja normal, que implicaba "tener sexo y tener una relación normal de pareja".

"La Iglesia durante mucho tiempo ha tenido muy mala relación” con el tema del sexo, y lo tuvo “un poco bajo la alfombra, y no era un tema tabú sino un tema que se consideraba sucio, oculto, y era la negación de lo que yo creo que es una bendición”, indicó Caram al periodista, quien comentó que sabe que es difícil creer y asumir que María sea virgen. "Yo entiendo que cuesta de creer, que cuesta digerir y muchas veces cuando se intenta explicar acaba sacando una carcajada de la gente porque hace poco creíble el mensaje”, dijo.

Lucía Caram considera que la iglesia debería de “haber presentado a María y a José de otra manera, y entender que es una relación madura de amor que se abre a la vida y que es capaz de gestar y secundar un proyecto de liberación, de salvación”.

"No entiendo la obsesión de la Iglesia con el sexo, el sexo sólo es pecado cuando se hace mal". https://t.co/6Bjv5T8oFI — CHESTER (@Chester_in_love) 30 de enero de 2017

Si hay un motivo por el que las iglesias estén vacías, quizás, es porque no existe credibilidad y las iglesias deberían de cambiar de pensamiento, considera la dominica.

A la pregunta de Risto Mejide: "¿Qué enseña la Iglesia sobre la virginidad de María?", Lucía informó de que en su numeral 496, el Catecismo de la Iglesia Católica, promulgado por San Juan Pablo II en 1992, afirma que Jesús fue concebido “sin semilla de varón, por obra del Espíritu Santo”.

«Yo he renunciado a tener relaciones sexuales»

Entregar tu vida entera a la iglesia tiene sus ventajas y desventajas y Sor Lucía lo sabe muy bien. "Yo he renunciado a tener relaciones sexuales y a tener una pareja. Pero yo sigo siendo una mujer. Sigo sintiendo lo que siento (…). Cuando yo entré al convento me acuerdo que te explicaban y te decían que si tenía ‘tentaciones’ había que darse duchas de agua fría y disciplinarse. Castigar al cuerpo porque el cuerpo era malo. El cuerpo era ‘la cárcel del alma'", afirmó, quien destacó que lo más importante es preocuparse por la justicia y el "sexo" es secundario, aunque las iglesias lo tienen como un tema tabú.

El presentador sentía inmensa curiosidad por saber si Lucía era virgen y no dudó en preguntárselo."No he tenido relaciones sexuales, soy virgen, y tampoco me masturbo. Jamás. Posiblemente venga marcado por una formación. Va pasando el tiempo, y con el estilo de vida que uno lleva, las pulsaciones suben y bajan. Cuando estás en un momento de plenitud de vida, tan apasionado por lo que estoy haciendo, tengo todas las fuerzas canalizadas en lo mismo. Hace años lo llevaba con frustración, con angustia por el pecado, pero ahora lo vivo con libertad y madurez. Tengo muchísimas cosas que me llenan. Cosas que antes eran muy intensas y fuertes en el tiempo llega un momento que no", reconoció la dominica, quien reveló que cuando era joven estuvo enamorada y lo pasó muy mal.