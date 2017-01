Justin Bieber desprecia la relevancia de los Grammys y no acudirá a la gala

Varios artistas internacionales han dicho 'no' este año a la gala de los premios Grammys de la música. Kanye West, Justin Bieber y Drake harán boicot a una de las citas musicales más importantes del año hasta ahora. Los motivos de cada cantante son diferentes. Mientras Kanye West alega una cuestión de raza, Justin Bieber y Drake piensan que estos premios son «irrelevantes».

En otros tiempo, los Grammys eran los premios más pretigiosos de la música. Tener un gramófono en una de las estanterías de tu casa dotaba de gran relevancia a tu carrera, pero eso ha acabado a juicio de los cantantes más jóvenes. La próxima gala se celebra el 12 de febrero y los artistas internacionales más importantes se han planteado hacer boicot al evento.

Según afirman representantes de Justin Bieber al portal TMZ, el cantante «no cree que sean relevantes o representativos, especialmente si se trata de artistas jóvenes». Motivos similares han llevado a Drake a tomar la misma decisión. Y es que, en los Grammys, son expertos musicales los que otorgan los premios y no los fans, como en los AMA's, gala que ninguno de los dos canadienses se pierde.

Kanye West está nominado a una de las categorías de los Grammys, sin embargo, el rapero no cree que vaya a ganar. El marido de Kim Kardashian tiene varios gramófonos en su casa, pero no cree que vaya a ganar esta vez porque «nunca gano cuando me enfrento a artistas blancos», explica en TMZ.

El año pasado, Justin Bieber sí estuvo presente en la gala de los Grammys. Entonces, el canadiense ofreció un espectáculo muy esperado con doble canción: 'Where are U now' y 'Love yourself'.