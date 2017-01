Juan Diego, el murciano de 'Casados a Primera Vista', por fin aparece en el programa

Ayer se emitió el cuarto programa de 'Casados a primera vista' de esta temporada, en el que por fin pudimos ver a Juan Diego, el joven de la Región que participa en el mismo. Durante su presentación apareció haciendo ejercicio, pesas y fútbol, y se definió a sí mismo como un chico sencillo en busca del amor tras unos cuantos desencuentros en el tema y una relación larga que acabó mal «porque nos peleábamos mucho», según declaró. Juan Diego tiene 24 años, es de Puebla de Soto y trabaja como monitor de gimnasio. Durante su presentación afirmó que lo primero en lo que se fija de una chica es «en la cara, en que sea guapa», y lo segundo «en el cuerpo. Me gustan con un buen 'pandero'.». Recalcó ser un chico que necesita su espacio y «una relación sexual todos los días».

Los test de compatibilidad lo emparejaron con Samantha, una joven de las Islas Canarias de 25 años que compagina su trabajo como dependienta en una tienda de ropa con su verdadera pasión: «la interpretación.». En su presentación reconoció ser celosa porque sus dos anteriores relaciones estables, que no acabaron bien, la hicieron ser «desconfiada con los chicos». Murciano y canaria, las bromas no se hicieron esperar:

Si vais a casar a un murciano con una canaria espero que los subtítulos sean buenos.#CasadosAPrimera4 — Pablo Asier (@pabloasier) 30 de enero de 2017

Pese al obvio 'fallo' (más que evidentemente a conciencia) de emparejar a alguien que reivindica necesitar su propio espacio con una chica que se define como posesiva, desconfiada y celosa, tuvieron un encuentro más que satisfactorio, ya que ambos se gustaron desde el primer momento y no dejaron de besarse durante la sesión de fotos post-boda. A los padres de Samantha también les gustó mucho el murciano, que a la madre le recordaba a Richard Gere y al padre le daba «muy buena espina». Sin embargo a la hermana de Juan Diego, sus padres no acudieron, no estaban de acuerdo con la boda, no le causó una buena impresión su nueva esposa: «es muy guapa pero la veo muy atrevida para mi hermano.». Y es que Samantha dejó claro en todo momento que se esforzaba en transmitirle a su marido que ella era «sexy, muy sexy».

En el próximo programa veremos su luna de miel en Grecia, de la que ya nos anticiparon alguna que otra 'frasaza' que triunfó en Twitter:

#CasadosAPrimera4 "Acrópolis me suena a Acualandia". Juan Diego Sánchez de luna de miel en Grecia pic.twitter.com/GaaYfbVkRq — JuanCarlos Rodríguez (@jcelmundo) 31 de enero de 2017

El resto de parejas no tuvieron tanta suerte y se vivieron los primeros encontronazos en las relaciones. Los más tensos sin duda los de Juan y Ruth, el comercial y la ingeniera, a causa de los ronquidos de ambos y la nula capacidad de Juan para gestionar sus emociones más negativas. La guinda la colocó al llevar a Ruth a un sex shop que ella calificó como «antro» y se ganó los escarnios de los usuarios de Twitter:

- Yo no digo que sea un puticlub pero tiene toda la pinta.

El Cristian Grey de Casados a primera vista.#CasadosAPrimera4 — cristina (@cris_ti_cris) 30 de enero de 2017

Ruth no tiene el sexo como tabú lo que no le gusta es qje le lleves a un puticlub el primer dia de vuestra luna de miel #CasadosAPrimera4 — Esther (@estherrm88) 31 de enero de 2017

Jordi y Mónica vivieron momentos muy tensos cuando éste reconoció que «al quitarse el anillo se sentía liberado», lo cual no sentó nada bien a Mónica, de 21 años, que afirmó durante el programa «no ser rubia de bote, si no natural». Además, ambos afirman odiar la cocina lo que ven como un problema para la convivencia, y su experiencia en una pizzería confirmó que Jordi tiene muy mal perder.

Las otras dos parejas también vivieron momentos tensos, como en el caso de la pareja formada por Jesús y Jesús, al afirmar uno de ellos que no soporta que a su pareja le huelan los pies y la boca. Pero en ningún momento de sus primeros pasos en la convivencia, decorando su casa en Cádiz, dejaron de lado el humor que les caracteriza. Siempre están riéndose juntos, buena señal. Son la pareja más querida por los usuarios.

María y Rafa también tuvieron sus primeros desencuentros a causa del humor machista de éste último, que 'deleitó' a su recién esposada mujer con chistes sobre el género femenino relacionados con tópicos clásicos como su supuesta incapacidad de conducir, y alguna que otra 'perla' que culminó cuando, al ser espetado por María para que parase, tuvo a bien defenderse diciendo: «Es que soy sevillano».